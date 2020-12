​“Una schiacciata solidale”, la Volley Bitonto vicina alle famiglie in difficoltà

Ancora una volta la Volley Bitonto scende in campo nel sociale con l'iniziativa “Una schiacciata solidale”, una raccolta natalizia per aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento drammatico legato al Covid-19.



Oggi e venerdì 18 (dalle 17 alle 19) e sabato 19 (dalle 9.30 alle 13), tutti i componenti della grande famiglia sportiva della Volley Bitonto sono invitati a donare beni di prima necessità, generi alimentari, giocattoli e libri destinati ad allietare le feste di bambini e adulti destinatari di questo gesto di solidarietà. La raccolta verrà eseguita nella sede della Volley Ball Bitonto in via Garibaldi 24.

Inoltre, nell'occasione sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria solidale (del costo minimo di 2 euro) per partecipare all’estrazione online che avverrà il 5 gennaio 2021 e potersi aggiudicare i premi in palio. A coloro che prenderanno parte alla raccolta verrà consegnato un mini panettone, un gesto simbolico emblema del senso di famiglia e del calore che, durante le feste, circondano la nostra tavola, in un anno in cui saremo vicini ma in sicurezza. Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria solidale sarà devoluto in beneficenza.

Per i più piccini, inoltre, il Natale neroverde continua: all'esterno della sede in via Garibaldi ci sarà una cassetta delle lettere da indirizzare a Babbo Natale, in cui saranno raccolti disegni, pensieri e letterine dei piccoli atleti Volley Bitonto. Un modo per restare vicini, in attesa di potersi riabbracciare di nuovo.

A supportare l’iniziativa, condividendone finalità e obiettivi, la Polisportiva Paralimpica Elos e la ASD e C “Laureati in Movimento” di Bitonto, sempre in prima linea nel sociale.

Così il direttivo della Volley Ball Bitonto invita tutti i suoi associati ad esprimere il comune senso di famiglia con lo spirito di sempre, continuando a portare avanti la mission perseguita dall’amato presidente Vincenzo Schiraldi: uniti, oltre il campo da gioco; compagni di squadra; membri di una grande famiglia allargata, variopinta e composita. Con il cuore neroverde che batte, sempre, troppo forte.