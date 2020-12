I bambini di Palombaio decorano l'albero di Natale sul sagrato della chiesa

Quest’anno Palombaio deve rinunciare al suo tradizionale e caratteristico presepe vivente, che attira tantissimi visitatori e curiosi da tutta la provincia di Bari e anche oltre. I volontari della parrocchia Maria Santissima Immacolata e dell’associazione Anspi hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’emergenza da coronavirus che sta attanagliando l’intera popolazione mondiale.

Ma il segno del Natale, nella frazione, non è mancato, neppure in momenti tristi e drammatici come quello che stiamo vivendo da ormai nove mesi. I volontari Anspi hanno infatti realizzato una piccola natività sul sagrato della chiesa parrocchiale, per dare un significato di speranza e vicinanza e consentire ai più piccoli di poter ammirare il miracolo della nascita di Gesù, che si rinnova ogni anno e riempie i nostri cuori di stupore.

Sono stati proprio loro, i più piccoli, i protagonisti di questo segno. Gli alunni dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” di Palombaio hanno contribuito all’allestimento dell’albero posto acconto al piccolo presepe, decorando a proprio piacimento tante stelline in compensato. Un’idea frutto della proficua collaborazione tra parrocchia, Anspi, gestori della biblioteca di comunità “Polibris Palombaio” e l’istituzione scolastica.

Forse è proprio questo il “potere” del Natale: unire nelle forze nei momenti di difficoltà, per creare qualcosa di importante e tangibile.

La benedizione del presepe, con la conseguente accensione dell’albero, è avvenuta ieri sera, poco prima dell’inizio della novena. Anche quest’anno il Natale a Palombaio non passerà dunque inosservato.