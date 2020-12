Spesa sospesa, iniziativa solidale della fondazione Opera Santi Medici

Nutrire vuol dire riaffermare il valore della vita, sempre.

Con questo slogan, la fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano invita la cittadinanza a sostenere la mensa dei poveri nel mese di dicembre con la “spesa… sospesa”. Gli alimenti maggiormente richiesti sono: salsa di pomodoro, carne in scatola, zucchero, olio, aceto, camomilla, thè, latte, caffè e materiale monouso.

Quest’anno non sarà possibile effettuare la raccolta porta a porta, pertanto si richiede di portare gli alimenti o i prodotti nella sede della fondazione (in piazza Monsignor Aurellio Marena, 34) o di effettuare una piccola donazione in denaro, pari al costo di una spesa, attraverso bonifico bancario intestato a Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” utilizzando il codice IBAN IT62B0306909606100000002983 oppure il CCP n. 14720700.