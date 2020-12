Iniziativa del Comune per sostenere acquisti natalizi e avvio dei saldi

Per un mese – da oggi al 17 gennaio – gli acquisti nei negozi di Bitonto, nel periodo natalizio e dell’avvio dei saldi, si colorano di solidarietà sociale anti Covid. L’amministrazione comunale lancia il progetto “Un Dono ti rende un Buono” per sostenere i numerosi cittadini in difficoltà a causa delle misure di contrasto dell’epidemia sanitaria, con conseguente sospensione del lavoro e crisi delle attività economiche.

Si tratta di una nuova misura di carattere sociale che mira a sostenere le famiglie in condizione di disagio, incentivando gli acquisti nell’ambito del territorio comunale, in modo da valorizzare, come effetto indiretto, anche la rete del commercio al dettaglio della città e delle sue frazioni, anch’esse colpite dalla crisi.

La misura di sostegno consiste nella concessione di buoni shopping a seguito di acquisti fatti nel periodo natalizio e dell’avvio dei saldi. I beneficiari saranno cittadini e famiglie (titolari, dipendenti e collaboratori delle attività sospese dai vari dpcm emanati da marzo in poi) che hanno sofferto maggiormente la crisi, individuati dall’Ufficio di Piano con il supporto del Segretariato sociale.

L’avviso pubblico che il Comune di Bitonto lancerà nel corso del mese di gennaio fisserà quale requisito principale per la partecipazione un Isee ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pari o inferiore a 15mila euro.





Come ottenere il buono shopping

- acquistare prodotti o servizi negli esercizi commerciali di Bitonto, Palombaio e Mariotto tra il 18 dicembre 2020 e il 17 gennaio 2021 (esclusa la categoria di esercizi commerciali in cui è possibile spendere i “buoni spesa alimentari” del Comune, finanziati con decreto legge 154/2020);

- richiedere al negoziante di timbrare lo scontrino, riportando nome, cognome e codice fiscale dell’acquirente (in alternativa richiedere la fattura o lo scontrino elettronico);

- conservare tutti gli scontrini e le fatture;

- presentare, entro i termini, la domanda di partecipazione all’avviso pubblico comunale.





Il valore del buono shopping, spendibile nei negozi di Bitonto, Palombaio e Mariotto nei mesi di marzo e aprile 2021, varierà a seconda della somma spesa in totale (scontrini e fatture sono cumulabili) nel periodo indicato:

Somma degli acquisti Buono



da 50 a 150 euro 20 euro

da 151 a 300 euro 35 euro

da 301 a 500 euro 50 euro

da 501 euro in su 75 euro

"L'economia locale e la solidarietà anti Covid possono unirsi – commenta il sindaco Michele Abbaticchio – se lavoriamo tutti in un’unica direzione. Con pazienza, superando l'odio e la diffidenza tipici di una pandemia".

"Siamo molto soddisfatti di presentare in prossimità del Natale questa nuova misura di supporto a favore di cittadini e famiglie – dichiarano gli assessori comunali – che, ne siamo certi, rappresenterà anche una boccata d'ossigeno per il settore del commercio, particolarmente colpito dagli effetti economici del Covid-19".

La misura di sostegno sarà promossa da una campagna di comunicazione di prossimità, curata dal Duc, il Distretto urbano del commercio di Bitonto.