Cura del verde pubblico, lettera aperta all'assessore Bonasia

Una lettera aperta all’assessore comunale al Verde e Decoro urbano Cosimo Bonasia, per chiedere chiarimenti sulla capitozzatura degli alberi in città. A scriverla sono le associazioni Mowgli e VogliAMO Bitonto Pulita.

“Circa il Cedrus atlantica in piazza Marconi – precisano – non si tratta di Cedrus libani, avendo il Cedrus atlantica un portamento conico-piramidale con una chiara e ben presente cima apicale, mentre il Cedrus libani un portamento conico a candelabro con la parte apicale della chioma appiattita”.

E poi chiedono: “Vi è stata consulenza di tecnici esperti nell’eseguire le errate operazioni di capitozzatura sugli alberi presenti delle nostre vie? Oppure per i tagli olivicoli a cui sono stati sottoposti i lecci nella villa comunale, in piazza Roma a Mariotto e in piazza Milite ignoto a Palombaio?”.

“L'assenza di forum interattivi – ricordano Mowgli e VogliAMO Bitonto Pulita – non permise di salvare un esemplare di Cedrus atlantica in piazza Padre Pio, tagliato nell'indifferenza più totale. In questo caso, l'impatto dei social network ha portato ad assumere una decisione sensata. La nostra volontà è che da questo momento, in netta discontinuità col passato, ci si avvalga di esperti, metodi e tecniche specialistiche che rappresenterebbero un supporto valido nella scelta giusta per il continuo mantenimento del verde urbano”.

“Col fine di un'auspicata e piena collaborazione con gli enti, teniamo ad informarla – scrivono le associazioni all’assessore Bonasia – sulla salute del cedrus in oggetto (quello in piazza Marconi, ndr) con un ulteriore parere tecnico del dottore forestale Claudio Gravinese. A seguito d’ispezione si è potuto constatare visivamente che: fortunatamente, non risultano sollevamenti della zolla relativa all'apparato radicale; il fusto appare diritto (e non obliquo verso destra); il lampione sembra sia stato inglobato dal ritidoma dell’albero, il che significa che i due sono stati a contatto per alcuni anni; a sostegno di tali osservazioni sono state realizzate alcune fotografie che dimostrano l'effettivo portamento diritto del fusto”.

“Pur non ritenuta indispensabile nel caso specifico, una valida interpretazione dell'albero finalizzata alla quantificazione del rischio di cedimento e alla messa a punto di tutte le pratiche colturali, anche attuando il consolidamento del fusto ottenuto dall’intirantaggio, può risultare necessaria alla messa in sicurezza di tali esemplari”, concludono le associazioni Mowgli e VogliAmo Bitonto Pulita.