Il suo sessantesimo compleanno, quattro anni fa, la dottoressa Anna Grazia Moretti aveva voluto festeggiarlo in reparto, con la sua famiglia allargata: colleghi, ostetriche, infermiere. Una festa semplice, tra amici, per condividere un traguardo anagrafico importante. Con immancabili dolci e risate.



Ad ottobre scorso, per il suo 64esimo compleanno, il clima era ben diverso, senza abbracci. Vietati dalle norme anti contagio del virus che le ha spento il sorriso, da quando il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Paolo, il “suo” reparto da quindici anni, è stato chiuso, prima per la riconversione Covid di 20 posti letto, poi per carenza di personale. Restano in funzione solo gli ambulatori, ma niente più travagli e parti, niente più vagiti in quelle sale dove migliaia di donne sono state aiutate a dare alla luce i loro bambini.

Ora che la dottoressa Moretti è stata strappata alla vita da un malore improvviso, il vuoto è ancora più grande. Sconfinato. I suoi compagni di lavoro sono storditi dalla notizia, increduli, persi nei ricordi dei lunghi turni insieme e di innumerevoli frammenti di quotidianità condivisi: il caffè, gli sguardi, l’intesa nei momenti cruciali e anche critici, la gioia, le amarezze. In una parola: la vita. Quella vita che non c’è più.

Dai racconti emerge un ritratto di donna guerriera e profondamente umana, che si è sempre battuta per il diritto alla pianificazione familiare e alla gravidanza consapevole. Orgogliosamente non obiettrice.

Carattere forte e determinato, a volte spigoloso e ruvido, ma sempre pronto alla generosità, a sciogliere le tensioni con una battuta di spirito, con una risata contagiosa.

Molto intelligente ed umile, non ha mai dimenticato le sue origini (il papà falegname, la mamma morta quand’era ancora studentessa) e la lunga gavetta negli ospedali (Grumo, Altamura, Santeramo, Monopoli, Bitonto e poi il San Paolo).

Le piaceva lavorare ed era sempre disponibile. Mai un giorno di malattia nonostante la fastidiosa allergia che l’affliggeva.

Giovanna Scaraggi, anche lei ginecologa al San Paolo, ricorda un episodio recente: «Era il 15 novembre, una domenica, il mio ultimo turno. Anna Grazia è venuta al lavoro un’ora prima per darmi il cambio. Per me era il momento dell’addio, andavo in ferie pre pensionamento. “Vai dalla tua famiglia, Gianna, e goditi la pensione perché te la meriti dopo 40 anni di lavoro”, mi disse».

L’ultimo parto assistito dalla dottoressa Moretti risale al 26 ottobre: la terzogenita di una donna marocchina con una patologia seria. Le piacevano le pazienti “senza nessuno”, come quelle del Cara di Bari Palese, e le curava con particolare premura.

«Una bella persona, allegra e piena di vita»: così la ricordano tutti. «Ci mancherà soprattutto a Natale, anzi alla vigilia – dicono – quando organizzava la processione in reparto con l’ultimo bambino nato. Un momento bellissimo, a cui partecipavano anche i papà. Quest’anno niente vigilia, Anna Grazia non c’è più».