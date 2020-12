Covid-19, il "grazie" per gli operatori sanitari sulle monete da due euro

L'anno che sta per concludersi sarà, sicuramente, ricordato nei libri di storia per la pandemia ancora in corso.

Tra le categorie che hanno contribuito maggiormente alla lotta contro il Coronavirus ci sono gli operatori sanitari che il conio italiano ha deciso di ringraziare con una moneta a loro dedicata.

Infatti, a partire dal 2021, su 3milioni di monete da 2 euro sarà impressa una scritta "grazie" con a sinistra una croce e a destra un cuore.

Sotto ci saranno un uomo e una donna che indossano un camice e una mascherina. Il primo ha una cartella clinica in mano, la seconda, invece, porta uno stetoscopio al collo.

Un ringraziamento a medici, infermieri, operatori socio sanitari, volontari e a tutto il personale impegnato a combattere in prima linea il virus.

Le monete coniate saranno tante, però non si esclude col tempo che possano diventare un pezzo da collezione data anche l'eccezionalità di questo 2020.