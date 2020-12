Lettera di una nipote alla zia infermiera, in trincea contro il Covid

Una storia familiare segnata dal Covid, che racconta di legami forti, di amore e sacrificio. Quella che emerge da questa toccante lettera aperta è una storia vera, che mette a tacere negazionisti e superficiali. Grazie a chi ha voluto affidarne la diffusione anche al nostro giornale.

"Ciao, sono Carmela e vorrei raccontarvi la mia storia.

È un periodo cupo questo, anche se in realtà non dovrebbe esserlo perché il Natale è armonia, soprattutto un momento speciale per essere accanto ai nostri cari. Ma quest’anno il virus sta distruggendo vite, anime ed emozioni.

La mia è la “classica” famiglia di una volta. Il nostro pilastro mia nonna, 96 anni. Otto figli, diciotto nipoti e diciassette pronipoti, tutti molto uniti e legati da un forte affetto familiare.

Purtroppo, già da un mese, la nostra vita è cambiata perché il Covid ha bussato alla nostra porta. Mia nonna e cinque degli otto figli, uno dei quali è mia madre, sono risultati positivi.

Ma questo mio scritto voglio dedicarlo a mia zia, infermiera, anche lei colpita dal virus. Con mia madre decidono di trasferirsi da mia nonna, mentre gli altri, con gravi difficoltà respiratorie, febbre costante e attacchi di tosse da togliere il respiro, rimangono presso le proprie abitazioni, anche perché anche i loro coniugi, nel frattempo, sono stati contagiati.

Mentre combatte con il virus, presta le sue cure, senza mai fermarsi né arrendersi, a mia madre e mia nonna e ben presto si ritrova nella “casa-ospedale” un’altra sorella, le cui crisi respiratorie si fanno sempre più insistenti.

Oggi voglio gridare il mio GRAZIE a mia zia.

Attraverso lei ho compreso che chi è infermiera non lo è “ad orario”, non lo è solo quando è di turno. L’infermiera non toglie mai la sua divisa, vive questa missione dal profondo della sua anima e non si ferma mai. Il loro lavoro non deve essere sottovalutato, soprattutto in questo momento in cui, senza risparmio di energie, salvano vite umane.

Mia zia, mamma di due ragazzi lasciati a casa con il marito (anch’egli infermiere presso il reparto di rianimazione del Policlinico di Bari), sta assistendo sua madre e le sue sorelle. Ma non passa giorno che, telefonicamente, sente tutti gli altri componenti della famiglia, pronta a dare un conforto e ad essere d’aiuto.

Io e la mia famiglia siamo davvero fortunati.

A chi mi legge dico di fare attenzione, di non essere incoscienti, perché con il Covid non si scherza. Questo “mostro” non fa preferenze d’età e può colpire chiunque.

Con questo scritto voglio ringraziare te, cara zia, per quanto stai facendo: per nonna, per mia madre e per le altre sorelle. Non ti arrendi mai, hai uno spirito e un forza davvero grandi.

Indipendentemente da come volgerà quest’esperienza rimani una zia, un’infermiera, una mamma, una sorella e una figlia speciale.

GRAZIE per quello che fai, per noi e per gli altri, per l’amore e la professionalità che instancabilmente metti nel curare le persone.

Con affetto e ammirazione

Tua nipote".