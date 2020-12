Monsignor Cacucci celebrerà la Messa di Natale in Cattedrale

In occasione della solennità del santo Natale, come da consolidata tradizione, la Santa Messa delle 11 in Cattedrale sarà celebrata da Monsignor Francesco Cacucci, amministratore apostolico dell'arcidiocesi Bari-Bitonto.

Per dare la possibilità a tutti di assistere alla santa Messa, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti previste dall'ultimo dpcm approvato dal presidente del Consiglio, ci sarà la diretta televisiva su Teleregione (canale 14 del Digitale Terrestre) a partire dalle 10.55.

Sono confermate le dirette streaming sulla pagina del Comitato Feste Patronali e della Parrocchia Cattedrale.

La diretta televisiva sarà l'occasione per ammirare il suggestivo presepe allestito nella Cattedrale e realizzato con le immagini di san Giuseppe (venerato nella chiesa di san Gaetano) e della Madonna del Parto (per anni oggetto di venerazione nella vicina chiesa di san Silvestro).

In occasione dell'ultima giornata di novena, il 24 dicembre, al termine della santa Messa delle 6 ci sarà la benedizione delle immagini di Gesù Bambino che le famiglie collocheranno la sera nei loro presepi.