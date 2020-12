Al via l’operazione “Solidarietà alimentare”. Ecco come partecipare

L’amministrazione comunale, in attuazione dell’articolo 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del D.L. n. 154/2020 (cosiddetto decreto Ristori ter), ha avviato la procedura per la concessione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari ai cittadini (singoli e famiglie) in difficoltà per gli effetti economici dovuti alle misure per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Con un avviso pubblico firmato dal sindaco Michele Abbaticchio, il Comune invita tutti gli interessati a presentare la richiesta dei buoni spesa, che saranno erogati sino ad esaurimento dei fondi assegnati dal Governo nazionale, pari a 350mila euro.

COME PRESENTARE DOMANDA

Per poter partecipare al bando le famiglie interessate dovranno avere un Isee in corso di validità pari o inferiore a 9.360 euro e un patrimonio mobiliare (risparmi) non superiore a 5mila euro per famiglie composte da 1 a 3 persone, o a 10mila euro per famiglie composte da 4 o più persone.

Un altro requisito richiesto è relativo all’importo massimo degli aiuti economici percepiti dal nucleo familiare (ad esempio, reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione, mobilità), che non deve superare complessivamente i 780 euro mensili.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, collegandosi alla piattaforma SiVoucher (https://bit.ly/37G0VQg) una sola volta e da uno solo dei componenti della famiglia, entro il 28 febbraio 2021. La scadenza, tuttavia, potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi a disposizione del Servizio sociale, a cui compete l’esame delle domande in ordine di presentazione.

Per chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma si può visionare questo video tutorial.

Alla domanda è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura, allegare tutta la documentazione richiesta, in particolare l’attestazione Isee aggiornata e valida alla data di presentazione: quindi per le domande presentate entro il 31 dicembre è sufficiente l’Isee 2020, mentre dal 1° gennaio occorrerà allegare l’Isee 2021 o, se più favorevole, l’Isee corrente. In ogni caso, anche per controllare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sottoscritte con la domanda, gli uffici comunali potranno richiedere ulteriori documenti relativi al possesso dei requisiti del bando.

L’importo dei buoni spesa sarà calcolato assegnando 100 euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 500 euro per i nuclei composti da 5 o più persone. L’importo per singolo componente verrà ridotto a 50 euro nel caso di Isee compreso tra 5.001 e 9.360 euro o nel caso in cui il nucleo famigliare percepisca misure di sostegno al reddito, che dovranno essere ovviamente di importo non superiore in totale a 780 euro mensili. In questi due casi l’importo massimo del buono potrà essere di 250 euro per le famiglie di 5 o più persone.

L’importo del buono sarà accreditato ad ogni beneficiario nella forma di voucher elettronico sulla propria tessera sanitaria, che dovrà quindi essere presentata alla cassa all’atto del pagamento dei prodotti alimentari acquistati. Digitando il codice pin, ricevuto via sms insieme alla notifica della concessione dei buoni, l’importo della spesa effettuata verrà scalata direttamente dal totale del buono.

NEGOZI ACCREDITATI

I buoni spesa saranno utilizzabili solo negli esercizi commerciali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Per questo, contemporaneamente all’avviso pubblico per la richiesta dei buoni spesa, l’amministrazione comunale ha lanciato l’avviso per la formazione di un elenco di esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di generi alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare i buoni spesa di “solidarietà alimentare”.

Gli interessati dovranno presentare domanda di adesione utilizzando esclusivamente la piattaforma SI Voucher.

L’elenco degli esercizi commerciali accreditati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sarà aperto (quindi non c’è una scadenza per richiedere l’adesione) con aggiornamenti periodici in base alle adesioni pervenute di volta in volta.

Come specificato nell’avviso integrale, consultabile all’albo pretorio online nella sezione avvisi comunali, i buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari sino al 30 giugno 2021.

Il negoziante, dopo aver ottenuto l’accreditamento, dovrà scaricare su un dispositivo Android l’app SiVoucher, che una volta attivata permetterà di registrare e convalidare gli acquisti effettuati dai possessori dei buoni spesa, esibendo la tessera sanitaria e digitando il Pin personale.

Il rimborso dei buoni agli esercizi commerciali avverrà a rendiconto sulla base dei prospetti riepilogativi che saranno trasmessi con cadenza mensile.

Per eventuali informazioni sui due avvisi è possibile telefonare al numero 080 3716305, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.

“Ancora una volta – dichiara l’assessore al Welfare Gaetano De Palma – siamo chiamati a fornire una concreta risposta di aiuto per sostenere i tanti concittadini, che stanno soffrendo a causa delle drammatiche conseguenze negative sul piano economico e sociale dovute alle misure adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia. Sul piano organizzativo sono convinto che la scelta di dematerializzare tutte le procedure, che saranno gestite grazie ad una piattaforma web dedicata, potrà rendere più fluida la complessiva gestione del processo, garantendo anche modalità più rispettose della privacy dei beneficiari”.