Ecco i Velok, 16 "controllori" della velocità sulle strade di Bitonto e frazioni

Si chiamano Velok e sono gli autovelox installati in questi giorni in alcune strade di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Sono sedici, dislocati in zone critiche per contenere la velocità dei veicoli in transito.

“Sono torrette a impatto zero – spiega a BitontoLive l’assessore alla Viabilità locale Cosimo Bonasia – che ospiteranno dei lettori di velocità alimentati con proprie batterie. Sono quindi removibili e reversibili. La scelta di installarli in punti precisi non è casuale ma frutto di un attento studio sulla viabilità, e verranno redatti report periodici per testarne l’efficacia. Al posto di installare dei dossi, che possono creare problemi in caso di emergenze, gli autovelox sono più efficaci e non serviranno per fare cassa ma saranno un utile deterrente per garantire maggiore sicurezza stradale”.

Tra i punti interessati ci sono via Lazzati (nella zona artigianale) e gli ingressi delle frazioni, che diventano spesso veri e propri circuiti di automobilismo, soprattutto nelle fasce serali e notturne, mettendo a serio rischio l’incolumità dei pedoni e degli stessi automobilisti.

“Le colonnine entreranno in funzione tra qualche giorno – aggiunge l’assessore Bonasia – subito dopo aver installato l’apposita segnaletica verticale che avviserà gli automobilisti della presenza degli autovelox”.

“Lasceremo il tempo a noi cittadini di abituarci all'idea che dobbiamo rispettare il codice della strada e i limiti di velocità per una settimana ancora – aveva annunciato il sindaco Michele Abbaticchio sui social qualche giorno fa – perché Bitonto deve diventare più sicura. Con il consenso di tutti o con il consenso della maggioranza di noi: un valore troppo alto per barattarlo con formule populistiche di basso livello”.