Dolci natalizi “fai da te” nel 52% delle case pugliesi. La ricetta delle cartellate di nonna Arduina

Con la Puglia in zona rossa per le feste, in oltre la metà delle famiglie (52%) si preparano in casa i dolci tipici di Natale, per sfruttare il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche e garantirsi comunque a tavola l’atmosfera della festa con prodotti genuini nel rispetto della tradizione.

È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lockdown delle Feste. Dal Gargano al Salento, i dolci radicati sul territorio sono tanti: dalle cartellate baresi al vincotto alla variante salentina con il miele, dai purceddhuzzi con miele e mandorle alle ostie di Monte Sant'Angelo, dal biscotto cegliese agli amaretti e alle nuvolette di mandorla, fino alle paste secche.

Specialità le cui ricette sono tramandate da generazioni e rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale della regione.

In grande spolvero i cantucci alle mandorle atterrate, le castagnedde ai torroncini fino alla pasta reale rigorosamente a base di mandorle. I dolci della tradizione regionale non possono mancare sulle tavole di Natale dei pugliesi, con il panettone all'extravergine di oliva che batte il pandoro 3 a 1.

È boom di dolci storici della tradizione pugliese, immancabili sulle tavole per pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, con le massaie pugliesi impegnate per almeno due ore in cucina per poterli preparare. Un antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia.

LE CARTELLATE

Il nome potrebbe derivare da carta: “incartellate”, cioè incartocciate, secondo la loro tipica forma arabesca. Le cartellate al vincotto (“carteddàte” in dialetto) sono un tipico dolce pugliese che si prepara per Natale: una ricetta della tradizione che trionfa su tutte le tavole della regione. Un impasto semplice a base di olio, vino bianco e farina a cui dare la forma di rosette: basterà poi friggerle e passarle nel vincotto, prima di servirle. Si tratta di dolcetti firabili e croccanti dalle origini molto antiche: nella tradizione popolare le cartellate simboleggiano le lenzuola di Gesù Bambino.

Ipotesi storiche, invece, parlano di dolci che arrivano dall’antico Egitto, dove venivano preparate per i faraoni.

Tradizione vuole che le donne della famiglia s’incontrino per preparare insieme i dolci delle feste natalizie, mescolando così le varie ricette tradizionali e i segreti che le rendono uniche. Solitamente le cartellate si gustano intrise nel vincotto, ottenuto dai fichi o dalle uve pugliesi Malvasia e Negramaro.

LA VIDEO RICETTA DI NONNA ARDUINA

Su Youtube spopolano le ricette dei dolci di Natale fatte in casa, come quella postata dalla dolcissima nonna Arduina direttamente dalla cucina di Tenuta Gurgo a Bitonto.

Ingredienti (per una sessantina di cartellate): mezzo chilo di farina - 50 gr. di zucchero - 100 gr. di olio, emulsionato con 100 gr. di vino

Sottofondo musicale di “Jingle bells”, estrema naturalezza e semplicità, spiegazioni passo passo a prova di principianti, per un risultato garantito!