Distrutti i due autovelox installati a Palombaio. L'assessore Bonasia: "Oggi saranno ripristinati"

Quando è l’inciviltà a farla da padrona, non c’è principio sociale o comunitario che tenga.

Sono stati installati appena qualche giorno fa, non sono ancora in funzione in attesa dell’apposita segnaletica verticale, ma già due colonnine che conterranno i lettori degli autovelox (denominati VelOk) sono state divelte e danneggiate. È accaduto ieri sera a Palombaio, nei due tratti d’ingresso alla frazione, rispettivamente da Bitonto e da Mariotto. Una colonnina è stata addirittura scaraventata dal lato opposto della carreggiata, l’altra è stata “aperta” in due tronconi.

“Si tratta di una inciviltà inaudita, non ho parole – dichiara l’assessore Cosimo Bonasia a BitontoLive – e sono dispiaciuto da un atto così vile, atteso che la comunità di Palombaio aveva a gran voce richiesto un simile intervento. Faccio appello ai cittadini del posto a farsi sentinelle e custodi di civiltà e protezione del bene pubblico. Voglio ricordare che i VelOk sono stati installati non per divertimento ma nel tentativo di mettere in sicurezza le strade, per evitare altre lacrime e perdite umane”.

L’assessore ha infine assicurato che le due colonnine saranno ripristinate già oggi, proprio per dare un segnale forte e di presenza sul territorio.

Ma restano l’amarezza e lo sgomento di un’intera comunità che cerca in tutti i modi di distinguersi con princìpi sociali e umani sani, ma che vede la sua immagine lesa da qualche vile che si fa gioco di tutti. Eppure la sicurezza dovrebbe essere posta in cima alla scala delle priorità, ma evidentemente non per tutti.