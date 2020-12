Autovelox ripristinati a Palombaio. Bonasia: "Promessa mantenuta"

Detto, fatto. A poche dall’atto vandalico denunciato ieri, a Palombaio sono state ripristinate le colonnine che conterranno i lettori degli autovelox, danneggiate martedì sera da ignoti.

Di “promessa mantenuta, le ferite vanno subito cicatrizzate” parla l’assessore alla Viabilità locale Cosimo Bonasia.

“Avevamo promesso di non arretrate e di non farci intimorire o sconfortare da gesti d’irresponsabilità come quello avvenuto a Palombaio – scrive il consigliere di Italia in Comune Dino Ciminiello, residente nella frazione –. Tutelare la sicurezza stradale nelle vie di ingresso e di uscita delle nostre comunità di Bitonto Palombaio e Mariotto sarà sempre una priorità per tutta l’amministrazione. Il rispetto delle regole è un valore istituzionale che va trasmesso e fatto rispettare. Nessuno può sentirsi vessato, se il rispetto dei limiti di velocità garantisce sicurezza stradale a pedoni o nostri concittadini”.

Ciminiello conclude ringraziando l’assessore Bonasia e il comandante della Polizia locale Paciullo “per la tempestività dell’azione di rispristino degli autovelox brutalmente abbattuti”, oltre al sindaco e a tutti i consiglieri e assessori comunali “che hanno manifestato vicinanza e sensibilità ad un tema molto sentito”.

Non resta quindi che attendere l’installazione della segnaletica verticale, che comunicherà l’entrata in funzione degli autovelox.