Botti di capodanno contro gli autovelox a Palombaio

Un capodanno col botto, in tutti i sensi. Non c’è pace per le colonnine degli autovelox a Palombaio, già vandalizzate la sera del 29 dicembre, ripristinate il giorno dopo e poi nuovamente distrutte la notte di capodanno con dei petardi, sempre per mano di ignoti.

L’indignazione dei cittadini palmaristi non si è fatta attendere, attraverso i social, e la vicenda ha addirittura superato i confini comunali. Altrettando ferma e immediata è stata la presa di posizione dell’amministrazione comunale che, con il sindaco Michele Abbaticchio e l’assessore alla Viabilità urbana Cosimo Bonasia, ha condannato il gesto deplorevole che ancora una volta lede la comunità di Palombaio.

“Non preoccupatevi: non ci eravamo illusi – sono le parole del primo cittadino pubblicate in un post facebook – che sarebbe stato facile, tanto per cambiare. Sull'accanimento, a Palombaio, contro i due famosi autovelox ritengo ci sia poco da discutere. Innanzitutto colpire il patrimonio pubblico è un reato: chiunque sarà individuato ne risponderà penalmente. In secondo luogo, credo fermamente, dopo tanti solleciti ricevuti, che i cittadini onesti pretendano bassa velocità in città. Perché vogliamo sentirci più sicuri e speriamo che ci siano controlli delle targhe in più occasioni possibili. E perché, se davvero siamo onesti, ci impegniamo a rispettare tutte le regole”.

“Non vedo, quindi, come un autovelox possa recare danno al bene collettivo: i soldi delle multe possiamo devolverli, tutti, ai servizi sociali, in beneficenza o come si ritiene opportuno nelle sedi democratiche competenti. La sanzione è necessaria per tanti motivi, talmente ovvi che ribadirli offenderebbe la vostra e nostra intelligenza”, conclude Abbaticchio.

Sulla stessa linea il commento di Bonasia, affidato sempre a facebook: “Non si tratta di bravate ma di atti premeditati e ribelli. Insisteremo, stiamo già pensando con il comando di Polizia locale a misure alternative e ancora più efficaci, perché abbiamo a cuore la vita dei tanti virtuosi e innocenti cittadini. Chiaramente è il segnale che a qualcuno non piace essere controllato ma ci teniamo anche alla loro incolumità ed insisteremo convinti che le regole servono soprattutto a loro per garantire quiete ed incolumità collettiva”.