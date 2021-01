Spacciatore 27enne bitontino arrestato dai Carabinieri a Palo

I militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, nella giornata di mercoledì hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne bitontino, sorpreso a cedere dosi ad un altro giovane. Non sono sfuggiti ai militari infatti gli “strani movimenti” che il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, compiva da qualche giorno, andando verso la periferia di Palo, dove pensava di essere al riparo da occhi indiscreti.

Dopo aver assistito chiaramente alla cessione da parte del 27enne di sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno deciso di intervenire, non prima però di aver individuato il luogo esatto in cui era stato occultato il resto della droga. L’attività di osservazione dei militari ha consentito di individuare un muretto a secco, all’interno del quale il pusher aveva nascosto lo stupefacente. Così i militari hanno bloccato lo spacciatore e nel nascondiglio hanno rinvenuto 26 dosi di eroina, per un peso di oltre 74 grammi, e 7 dosi di cocaina, per in peso di 2 grammi circa.

Il giovane è stato portato nella caserma di Palo del Colle, dov'è stato dichiarato in arresto e trasferito nel carcere di Bari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La droga è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni sarà analizzata dal laboratorio per le sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari.