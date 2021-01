Non c’è due senza tre. Autovelox di nuovo distrutti a Palombaio

Si sta trasformando in una telenovela la vicenda degli autovelox a Palombaio: una sorta di botta e risposta tra istituzioni e illegalità, tra civiltà e teppismo.

Da fine dicembre ad oggi, nella frazione si sono registrati tre assalti ai nuovi Velok installati per il controllo della velocità. Gli apparecchi sono stati divelti e ridotti in malo modo. Agli episodi del 29 dicembre e della notte di capodanno, si aggiunge quello di ieri sera. Pare che stavolta le colonnine arancioni siano state speronate da un’auto scura attorno alle 19 di ieri. Addirittura il Velok collocato all’ingresso di Palombaio provenendo da Bitonto è stato “scaricato” in via Sorgente, a parecchi metri di distanza.

E questa volta la stessa sorte è toccata alle colonnine di Mariotto. Almeno una, quella su via Traetta, è stata divelta e abbandonata sul marciapiede.

Si è levato subito, ancora più forte, lo sdegno della comunità palmarista, che ha pubblicato le foto dello scempio con commenti e messaggi di sconforto, rabbia e rivalsa. Una comunità che si sente violata e depredata di ogni forma di civiltà per colpa di qualche imbecille (o meglio, criminale) che evidentemente si sente al di sopra delle istituzioni, sicuro di poter continuare a compiere impunemente questi atti vili. Ma è proprio questo il momento di non arrendersi, di battere i pugni, di alzare la voce, al fianco delle istituzioni. C’è bisogno che facciano sentire la loro presenza, senza distinzione di colori politici, così come le forze dell’ordine, nonostante le esigue forze a disposizione.

“Si continua con la prova di forza?”, si chiede l’assessore comunale alla Viabilità urbana Cosimo Bonasia in un post pubblicato su facebook. “È semplicemente la dimostrazione che ai pochi il rispetto delle regole e della cosa comune poco importa. A questo punto mi aspetto che la collettività faccia sentire il proprio dissenso. Annulliamo con il nostro grido di forza la loro silente e subdola reazione”, aggiunge.

Tramite i canali social, arriva anche la dura presa di posizione della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio: “Un nuovo gesto ignobile è stato perpetrato ai danni della comunità palmarista. Ancora una volta gli autovelox appena reinstallati, dopo la vandalizzazione nella notte dell'ultimo dell'anno, sono stati distrutti. Da chi? Perché? La risposta della nostra comunità deve essere repentina attraverso la denuncia e, perché no, partecipando al loro rimpiazzo. Auspichiamo anche una presenza più reale e costante dei presìdi di polizia”.

L’urgenza è ora quella di riparare e reinstallare ancora una volta gli autovelox, che solo lo scorso mercoledì avevano finalmente cominciato a funzionare, magari installandoli con modalità differenti per renderli difficili da sradicare. Ai cittadini spetta il compito di vigilare, di farsi sentire, denunciando e facendosi sentinelle della legalità.