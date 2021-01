Chi l’ha vista, la lavatrice?

“E poi dicono che le ordinazioni online funzionano a meraviglia, e la consegna del prodotto avviene nelle 24 ore successive all’acquisto. Nel caso in esame, invece, il recapito è di là da venire”. Si apre così la segnalazione-reclamo presentata ad un’azienda distributrice di elettrodomestici dall’associazione dei consumatori Adoc Puglia, che ha preso le difese di un consumatore che dal 14 novembre 2020 ha acquistato una lavatrice online e non l’ha ancora ricevuta. Eppure, la società incaricata del trasporto si era affrettata a precisare le modalità di consegna tramite posta elettronica il 17 novembre.

Sta di fatto che il corriere non provvedeva alla consegna e, anzi, scompariva dalla circolazione, risultando irreperibile al telefono dal 18 novembre al 3 dicembre scorsi. A far da sponda al corriere s’inseriva la società venditrice con un’email datata 3 dicembre, senza fornire alcuna precisazione in merito alla consegna del bene acquistato.

Nei giorni successivi seguiva un silenzio assoluto, interrotto dal consumatore il 12 dicembre. Alle 18.52 dello stesso giorno, dal corriere giungeva conferma per una consegna che sarebbe avvenuta “in giornata”. Consegna mai effettuata. E, a distanza di dieci giorni, esattamente il 22 dicembre, la beffa di un’altra email inviata all’acquirente dalla grande società, che l’invitava ad attivare la protezione inerente l’ordine, cliccando sul link riportato nella stessa comunicazione.

Ma la tragicomica vicenda non finisce qui.

Nella stessa giornata del 22 dicembre il consumatore, “spazientito”, comunicava alla società che la lavatrice non era mai giunta a destinazione e dichiarava di non essere interessato al prodotto, chiedendo la restituzione della somma pagata anticipatamente. A questa richiesta ufficiale, la società ha risposto il 24 dicembre con un’email, nella quale afferma, testualmente: “Siamo a conoscenza dell’avvenuta consegna, in data 21 dicembre 2020, tramite corriere… dell’ordine nr. ...”.

“Stiamo assistendo ad una vicenda che ha dell’inverosimile: una grande società che non riesce ad interloquire con l’acquirente e non procede al rimborso della somma versata anticipatamente per il mancato rispetto del contratto”, commenta l’Adoc Puglia. E a nulla è servito l’ennesimo reclamo dell’interessato, che ha ribadito la pretesa della restituzione dell’anticipo versato con un’ennesima comunicazione, il 29 dicembre scorso.

Ora, a distanza di un mese, ancora nulla di fatto. Anzi, ancora quattro giorni fa, il 25 gennaio, la società chiedeva conferma all’acquirente sull’indirizzo a cui recapitare la merce.

“Non ci sono parole, ma solo un cartellino rosso per la mega società”, dichiarano i dirigenti dell’Adoc Puglia, precisando che l’azienda di elettrodomestici “dovrebbe sentirsi in dovere di porgere le proprie scuse all’acquirente”.