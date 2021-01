Cibo avvelenato nella zona artigianale, la denuncia dell'assessora Camasta

"Nelle scorse ore, purtroppo, è stato segnalato un gravissimo episodio, che mette in pericolo i nostri amici a quattro zampe. In zona artigianale, è stato infatti trovato del cibo per cani con del veleno". A dare la notizia è l'assessora comunale alla cura degli animali, Rosalba Camasta, tramite la sua pagina facebook.

"Ricordo a tutti – scrive – che chi avvelena cani commette un reato ai sensi dell'art. 544 del codice penale. In particolare, se l'animale si salva, a causa delle forti sofferenze inflitte dal veleno si configura il reato di maltrattamento (art. 544-ter), punibile con la pena della reclusione sino a 18 mesi. Per l'uccisione, c'è un ulteriore aumento della pena".

"Ricordo inoltre che, oltre che per gli animali, questi veleni costituiscono un pericolo anche per la salute e l’incolumità delle persone e possono danneggiare l’ambiente.

Invito tutti i cittadini a denunciare questi episodi alle autorità competenti. Dal mio canto, mi assumo l'impegno di allertare la competente autorità sanitaria, al fine di porre in essere tutte le attività previste dalle leggi", conclude l'assessora.