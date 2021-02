Furto di ortaggi, quattro persone fermate dalle guardie della Vigile Rurale

Due pattuglie di guardie campestri del consorzio La Vigile Rurale, durante l’attività di vigilanza nell’agro di Bitonto, h anno sorpreso in flagranza quattro persone che, in due distinte operazioni, stavano rubando verze in contrada Santa Croce-Monterverde, nelle campagne della zona di via Molfetta, e cavoli in contrada Antica Cascione.

All’arrivo dei vigili rurali, due individui si sono affrettati a caricare la refurtiva (30 chili di verze e altrettanti di cavoli) in una Renault Clio, ed altri due soggetti 60 chili di verze in una Fiat Panda.

Avvertita dalla centrale del consorzio, è giunta sul posto una volante della Polizia del Commissariato di Bitonto, che ha identificato i quattro malfattori fermati dalle guardie giurate campestri. I ladri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e gli ortaggi sono stati consegnati ai legittimi proprietari.