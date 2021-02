​Infrastrutture per il turismo, finanziamenti per 40 milioni​. C'è anche Bitonto

Per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche e per interventi che persistano nel tempo, la Regione Puglia ha previsto lo stanziamento di almeno 40 milioni di euro per finanziare 33 progetti esecutivi di altrettanti Comuni, che si aggiungeranno ai quasi 7 milioni per i quattro progetti già approvati negli scorsi mesi. Stanziamenti a valere sulla legge di bilancio regionale per il 2021, contenente norme per il finanziamento di opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Tra questi Comuni c'è anche Bitonto, che riceverà fondi per un milione e 265mila euro.

In Puglia i programmi finanziati saranno i seguenti: Cisternino (1.300.000 euro); Castellana Grotte (1.400.000 euro); Monte Sant'Angelo (3.000.000 euro); Muro Leccese (1.400.000 euro); Alessano (1.400.000 euro); Fasano (1.400.00 euro); Racale (500.000 euro); Accadia (500.000 euro); Alliste (721.400 euro); Tricase (1.400.400 euro); Latiano (936.500 euro); Massafra (659.674,15 euro); Ruvo di Puglia (1.400.000 euro); Ostuni (1.500.000 euro); Gravina di Puglia (1.484.590,67 euro); Carovigno (1.400.000 euro); Molfetta (1.500.000 euro); Ruffano (1.391.900 euro); Bitonto (1.265.000 euro); Cavallino (1.130.000 euro); Torricella (950.000 euro); Castrignano dei Greci (1.400.000 euro); Bisceglie (1.400.000 euro); Pietramontecorvino (1.192.954,45 euro); Carosino (1.400.000 euro); Maglie (1.400.000 euro); Matino (1.400.000 euro); Lecce (1.500.000 euro); Casarano (1.400.000 euro); Otranto (680.000 euro); Alberona (788.900 euro); Melendugno (1.399.996 euro); Terlizzi (1351.310,21 euro).