Villa Giovanni XXIII, calano i contagi ma i morti salgono a dieci

Diminuiscono i positivi – da più di ottanta a ventiquattro – ma sale il numero dei decessi – dieci – a Villa Giovanni XXIII, la residenza sanitaria assistenziale di Bitonto che da oltre un mese si trova a fronteggiare un grosso focolaio di Covid-19.

Negli ultimi giorni sarebbero stati registrati altri sette morti, tutti ultraottantenni. Migliorano invece le condizioni del personale sanitario contagiato.

La rsa è blindata: nessun contatto con le famiglie degli ospiti, che vivono una situazione di angoscia e contestano le disposizioni. Ma la direzione generale difende il suo operato: nei giorni scorsi ha pubblicato un post in cui assicura: “Continuiamo a garantire ai nostri ospiti tutta l’assistenza necessaria. Nella prossima settimana il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Bari effettuerà un ulteriore screening generalizzato per verificare l’evoluzione della situazione, su cui la direzione sanitaria della Fondazione darà, come sempre, le dovute informazioni a ciascun familiare di riferimento”.

Intanto la situazione, nonostante gli sforzi e le misure adottate per contenere il focolaio, resta critica. Comprensibile lo sconforto delle famiglie preoccupate per le condizioni di salute psicofisica dei propri cari che si trovano fra le mura della casa di riposo. Ma alla direzione e agli operatori sanitari, impegnati in una battaglia pesantissima contro il virus, giungono numerosi messaggi di sostegno e vicinanza.