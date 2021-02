Villa Giovanni XXIII sotto la lente dei Nas

I carabinieri del Nas di Bari stanno indagando sul focolaio Covid a Villa Giovanni XXIII, che ha causato finora la morte di dieci anziani.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato.

I militari stanno passando al setaccio documenti e verificando dati, per accertare il rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento dei contagi. Sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri, in particolare, l’applicazione di tutti i protocolli per contrastare l’infezione da coronavirus: corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e allestimento di un’area isolata per gli anziani ospiti positivi.