Palombaio, tre classi senza riscaldamento nella scuola di via Aspromonte

Ogni inverno, puntualmente, torna il problema del riscaldamento nel plesso di via Aspromonte dell’istituto comprensivo Don Tonino Bello a Palombaio.

Da giorni ormai i genitori di alcune classi, tre per la precisione, lamentano il mancato o minor riscaldamento dei termosifoni. Gli atavici problemi sono dovuti ad un impianto obsoleto risalente agli anni Sessanta, a cui si è cercato di rimediare mettendo delle “toppe” alle tubature, che però si dimostrano sempre più inefficienti.

La scuola è stata anche chiusa per alcuni giorni, con ordinanza sindacale, per consentire lavori urgenti di riparazione ma che non hanno risolto del tutto iil malfunzionamento.

Mercoledì scorso sono stati a Palombaio per un sopralluogo l’assessora Marina Salierno e il responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici Paolo Dellorusso, i quali hanno verificato che i termosifoni risultano tiepidi in due classi. In una classe invece pare non funzionino affatto.

I genitori delgi alunni, che stanno firmando una petizione che consegneranno al sindaco Michele Abbaticchio, chiedono che si intervenga immediatamente per dotare l’edificio scolastico di un nuovo impianto di riscaldamento. Una volontà che va a scontrarsi però con la decisione dell’amministrazione comunale di attendere l’allacciamento della frazione alla rete del gas metano, per poi progettare un impianto “su misura” per il plesso di Palombaio.