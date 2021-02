Palombaio, torna ad illuminarsi la parte terminale di via Aspromonte

Torna ad illuminarsi dopo tanti, troppi mesi al buio la parte terminale di via Aspromonte a Palombaio, che prosegue sulla strada provinciale 22 in direzione Terlizzi. Dalla zona finale della frazione fino al cimitero mancava l’illuminazione pubblica, ripristinata solo qualche giorno fa, tornando a dare un minimo di sicurezza a residenti e automobilisti.

“Le richieste effettuate qualche tempo fa stanno prendendo vita”, scrive il consigliere comunale Arcangelo Putignano su facebook, rispondendo “a chi qualche giorno fa, nei vari commenti, scriveva che i consiglieri di Palombaio non si mobilitano. Si lavora sempre, in sordina. Il divario fra comune di Bitonto e frazioni non ci sarà finché noi saremo ancora qua. Ringrazio l’Ufficio ai Lavori pubblici e tutta l’Amministrazione”.

A BitontoLive lo stesso Putignano ha ringraziato in modo particolare un ingegnere del servizio Lavori pubblici “per l’attenzione che mi ha dedicato, ascoltando le problematiche poste dei cittadini della frazione di innumerevoli segnalazioni che mi sono pervenute, a causa di rischi stradali ma soprattutto nel rientro serale di chi passa a trovare i propri defunti”.

“In cantiere ci sono altri lavori, pazientemente aspettiamo”, ha concluso l’ex delegato sindaco di Palombaio.