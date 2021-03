Coronavirus: 1.155 nuovi casi positivi ma calano i decessi

Oggi, domenica 7 marzo, in Puglia sono stati registrati 8497 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.155 casi positivi: 570 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 134 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.622.312 test. 115.894 sono i pazienti guariti. 35.466 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 155.457 così suddivisi: 60.069 nella Provincia di Bari; 16.233 nella Provincia di Bat;11.393 nella Provincia di Brindisi; 30.615 nella Provincia di Foggia; 13.293 nella Provincia di Lecce; 23.048 nella Provincia di Taranto;613 attribuiti a residenti fuori regione; 193 provincia di residenza non nota.

