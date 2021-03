Tentato omicidio di Domenico Conte, arrestato uno degli esecutori materiali

I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Bari e del Commissariato di Bitonto hanno dato arrestato oggi Luigi Tropeano, bitontino di 28 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio di Domenico Conte, elemento di spicco della criminalità locale.

La sentenza definitiva, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda l’episodio avvenuto a Bitonto il 17 agosto del 2015, quando Domenico Conte e Giuseppe Rocco Cassano furono protagonisti, su fronti contrapposti, di una faida armata a seguito della quale, in quella estate, si registrarono ben quattro sparatorie.

In una di queste Cassano, mentre si trovava a bordo di una moto condotta da Luigi Tropeano, esplose contro Domenico Conte svariati colpi d’arma da fuoco, senza però colpirlo.

Le immediate indagini, svolte dagli agenti della Squadra mobile e del Commissariato di Bitonto, permisero di identificare i componenti del commando armato, per il quale fu richiesto un provvedimento cautelare personale. Per quei fatti, a carico di Luigi Tropeano, oggi si è giunti a sentenza definitiva di condanna.

Il 28enne, dopo l’arresto, è stato condotto nel carcere di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria.