Emiliano revoca ordinanze: «Si applicano misure del Governo per zona rossa»

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha revocato con effetto immediato le disposizioni di cui all'ordinanza n.74 / 2021 e ordinanza n. 78/2021 . Le ultime disposizioni del governatore prevedevano, tra l'altro, la chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino ei divieti di stazionamento nei luoghi aperti.

Dunque, in Puglia si applicano le misure previste dal Governo per le regioni collocate in zona rossa, in particolare sulla scuola, salvo provvedimenti più restrittivi adottati dai sindaci.

Con l'ordinanza 82 pubblicata ieri viene meno anche "il divieto di stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare ei belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali ".