Vaccinazioni alla scuola Rutigliano, ieri giornata di caos. Anziani in fila per ore

Anziani in fila per ore, in attesa del vaccino, alla scuola Rutigliano. A denunciare ritardi e disorganizzazione è la Gazzetta del Mezzogiorno, che in un articolo a firma di Rita Schena pubblicato oggi sulle pagine di Bari, fotografa la situazione di caos e disorganizzazione vissuta ieri.

C’è chi racconta di aver ricevuto una telefonata last minute per chiedere di anticipare l’appuntamento per la vaccinazione, di essersi affrettato ad arrivare puntuale ma di aver poi dovuto attendere per ore, visto che i vaccini erano giunti in ritardo e intanto si era formata la coda degli anziani in attesa dalle 8.30, convocati a scaglioni di quindici minuti.

Una cinquantina di over 80 in tutto, con accompagnatori al seguito, costretti a fare la fila in paziente attesa lungo le scale. Una situazione imprevista che ha mandato in tilt l’organizzazione del centro vaccini allestito nella palestra della scuola media Rutigliano, mettendo in evidenza l’inadeguatezza della struttura ad accogliere utenti anziani, che hanno spesso difficoltà a deambulare e non possono restare in piedi per ore.