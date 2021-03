Prostituta accoltellata a Terlizzi nel 2019, chiesta archiviazione per 42enne bitontino

Chiests l'archiviazione per G. R., il 42enne di Bitonto accusato di aver accoltellato il 14 luglio 2019 in un casolare tra Terlizzi e Ruvo una prostituta 21enne di origini colombiane. Dopo quasi due anni di indagini, la Procura di Trani ha chiesto la chiusura del caso. L'uomo, residente a Palombaio all'epoca dei fatti, era imputato per tentato omicidio.

La donna aveva testimoniato di fronte agli inquirenti di essere stata aggredita da un cliente che, brandendo un coltello, aveva dapprima preteso prestazioni sessuali e poi le aveva sottratto trenta euro, strappato gli orecchini e inferto una coltellata, ferendola al torace e alle gambe.

Arrestato pochi giorni dopo i fatti, G. R. non fu tuttavia riconosciuto dalla stessa vittima come aggressore nel corso dell'incidente probatorio, avvalorando così l'alibi del bitontino, il quale aveva dichiarato subito dopo il fermo e durante l'interrogatorio che quel giorno si trovava al mare con la famiglia. La circostanza, confermata da alcuni testimoni, ha portato infine alla richiesta di archiviazione del caso.