Stazioni al setaccio: 3.200 persone controllate, un arresto e due indagati

Nell’ultima settimana, anche in concomitanza con l’operazione denominata “RAILPOL - RAIL ACTION DAY”, finalizzata all’intensificazione dei controlli in ambito ferroviario da parte delle Polizie Ferroviarie Europee, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise hanno controllato 3.233 persone, delle quali un arrestata e 2 indagate.

In particolare, i servizi espletati nella stazione di Bari Centrale e zone limitrofe, anche finalizzati al rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia, hanno determinato, il 27 marzo l’arresto di un trentunenne barese. L’uomo è stato notato consumare birra nel piazzale antistante la stazione ed, a seguito del controllo, dava in escandescenza, aggredendo i poliziotti e cercando nel contempo di guadagnare la fuga. E’ stato arrestato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Nello stesso frangente, anche la compagna, una venticinquenne barese, reagiva in malo modo contro gli agenti, per cui è stata denunciata per i medesimi reati, mentre altri tre individui, che si accompagnavano nella consumazione delle bevande, sono stati sanzionati anch’essi per violazione della normativa anti-COVID-19.

Inoltre, il 22 marzo, intorno alle 21, nella stazione di Bari Centrale, gli agenti hanno notato un giovane, in corrispondenza del sottopasso giallo, che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo. Sottoposto a controllo, il giovane, un diciannovenne barese, è stato trovato in possesso di circa 1 gr. di marijuana e 0,50 gr. di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove, occultati in un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti circa 7 gr. di marijuana. Pertanto, il giovane è stato denunciato per possesso di stupefacenti.

Sempre nella stessa giornata, nell’ambito di servizi svolti nella stazione di Bari Centrale, unitamente a unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Bari, sono state elevate sanzioni amministrative a 5 persone, per possesso di stupefacenti per uso personale.