Palombaio in lutto per Concetta Panzarino, una vita dedicata alla parrocchia

In questo terribile 2021 Palombaio perde un’altra colonna del volontariato e dell’associazionismo: Concetta Panzarino, 71 anni, una vita dedicata alla parrocchia. Ha lottato come una leonessa contro il Covid ma, dopo quasi un mese in ospedale, non ce l’ha fatta a vincere questa battaglia.

Concetta ha seguito generazioni di bambini al catechismo – me incluso – riuscendo a trasmettere i valori cristiani come in pochi sanno fare. Indimenticabili le sue storielle teatrali inscenate per spiegare una parabola o un passo del Vangelo. E fino a poco prima di contrarre il virus ha tenuto il suo consueto corso pre battesimale.

Durante il primo lockdown ha voluto fortemente che i bambini del catechismo preparassero dei disegni da pubblicare sulla Settimana Santa, “così sentiranno meno la mancanza delle catechesi”, diceva.

E i tanti visitatori del presepe vivente di Palombaio ricorderanno sicuramente Concetta mentre, concentrata nella sua postazione, preparava chili di orecchiette che venivano POI vendute poco dopo il confezionamento.

Chi ha frequentato la parrocchia di Palombaio, sa bene di non averla mai vista senza Concetta e sono sicuro che la sua anima e il suo ricordo rimarranno impressi all’interno di quelle mura per l’eternità.

Ciao, Concetta!