Da lunedì misure più restrittive a Bitonto e frazioni. L'ordinanza del sindaco

Misure più restrittive da lunedì 12 aprile a Bitonto e frazioni, per contenere la diffusione del Covid-19. Le dispone l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Abbaticchio, a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale a cui hanno partecipato i capigruppo consiliari e il dirigente medico responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bitonto. Dall’incontro, alla luce dei dati raccolti nelle ultime settimane, è emerso il rischio di un’ulteriore diffusione del contagio, determinato anche dall’afflusso di consumatori nelle vie cittadine per gli acquisti, insieme all’abitudine di affollare gli esercizi commerciali e di somministrazione.

“Dall’andamento epidemiologico riportato nel monitoraggio eseguito dalla ASL Bari – è scritto nell’ordinanza – emerge la necessità di introdurre ulteriori misure di contenimento della circolazione delle persone e della prevenzione di quei comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del rischio di diffusione del contagio, pregiudicando la già difficile gestione di ospedali e reparti di terapia intensiva”.

Cosa cambia da lunedì

Alle 19 chiusura di tutti gli esercizi commerciali e pubblici, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e distributori di carburante.

Divieto di stazionamento nelle aree cittadine di seguito indicate: piazza Aldo Moro, piazza Marconi, piazza Cavour, piazza Cattedrale, largo Teatro, piazza XX Settembre, piazza Luigi della Noce, piazza San Pio, piazza XXVI Maggio, piazza Santa Chiara, piazza San Leone, piazza Ferdinando II di Borbone, piazza Sylos, piazza Caduti del Terrorismo e piazza Unità d’Italia a Bitonto; piazza Milite Ignoto a Palombaio; piazza Roma a Mariotto. Vietato stazionare anche negli spazi dinanzi ai locali pubblici o aperti al pubblico per evitare affollamenti dovuti alla presenza di numerosi esercizi commerciali e attività di somministrazione e consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Vietare il commercio in forma itinerante, su tutto il territorio comunale, ai titolari di autorizzazione di tipo B

Restano confermate: la chiusura alle 19 di esercizi commerciali pubblici di somministrazione e distributori automatici h24 del territorio comunale, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e distributori carburanti; il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 18 per tutte le attività di ristorazione senza cucina, consentendo la consegna a domicilio; divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 19 per tutte le attività di ristorazione con cucina. La consegna a domicilio è sempre consentita, per tutte le attività, senza limiti orari. Per tutti gli esercizi commerciali è consentita l’apertura continuata sino alle 19.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con multe da 400 a 1.000 euro.