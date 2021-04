Per Elisa, la pediatra in bicicletta

In sella alla sua bici, cartella a tracolla, sempre di corsa e sorridente. È l’immagine di Elisa Demichele scolpita nella mia mente. Pensare di non poterla più incrociare sotto casa, di non poter più incontrare il suo sguardo sopra le lenti, mentre ti parla e ti rassicura, è devastante. Una fitta al cuore.

Se n’è andata oggi, stroncata da un infarto, mentre era in convalescenza per una frattura all’omero. Me lo ripeto da qualche ora ma ancora non ci credo: Elisa non c’è più.

Riguardo la sua foto sul cellulare, la vedo abbracciata al suo cane e risento le sue parole d’immenso affetto per gli animali. Le sue premure, le sue attenzioni, la sua cura. Prendersi cura era la specialità di Elisa. Lo sanno bene i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie. Anche con lo studio pieno, con l’insostituibile segretaria Grazia a “dirigere il traffico”, non c’era mai fretta nelle sue visite, ma attenzione e scrupolo per ogni piccolo particolare. Pazienza, parole dolci e tenerezza per i bambini, anche quelli già grandicelli, e attenzione alle preoccupazioni e ai dubbi dei genitori. Mai una domanda senza risposta, mai una risposta sgarbata. Ma anche fermezza e rigore, spiegazioni chiare e ragionate. Una certezza, una roccia a cui aggrapparsi nel difficile compito di genitori.

Il porta caramelle sempre pieno a forma di mela sulla scrivania ordinata, le foto dei suoi bambini ormai grandi alle pareti, un buon profumo di pulito: questo era lo studio di Elisa, specchio della sua essenza. Dolce, affettuosa, metodica.

Generazioni di bambini sono passati dalle sue mani attente, mamme e papà facevano la fila per poterle affidare i loro figli. Lo studio in via Traetta non sarà più lo stesso, non ci sarà più Elisa a portare il suo “Buongiorno!”.