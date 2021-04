In quarantena fiduciaria, sopresi a rubare cavi di rame

La refurtiva era stata appena caricata su un furgone quando, alle spalle dei due ladri, è sopraggiunta la pattuglia della Sezione Radiomobile di Modugno, che li ha fermati.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire diversi attrezzi utilizzati per il taglio dei grossi cavi, materiale che è stato sottoposto a sequestro così come il furgone, di proprietà di un 45enne, sorvegliato speciale con obbligo di dimora in Bitonto. La refurtiva è stata restituita alla ditta titolare del cantiere.

Le sorprese per i militari non sono finite lì perché, giunti in caserma, si è accertato che il 45enne bitontino non solo aveva violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, ma guidava con la patente revocata. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Altrettanto grave è la posizione della 18enne che era con lui, arrestata per furto aggravato, che è risultata positiva al Covid-19. Entrambi erano in quarantena fiduciaria, motivo per cui sono stati anche contravvenzionati per inosservanza delle violazioni imposte per contrastare la diffusione del virus.

Entrambi sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, dove sono agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.