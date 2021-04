"Gestione vaccinazione confusa": sindacati dei medici scrivono a Speranza

I sindacati pugliesi dei medici scrivono al ministro della Salute per chiedere controlli sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Puglia.

"Si chiede all'onorevole ministro Roberto Speranza – è scritto nella lettera a fima di Anaao-Assome, Aaroi-Emac, Cgil medici, Fassid, Fed Cisl, Cimo Fesmed, Uil Fpl medici e Fvm – nell'ambito dei suoi poteri di ispezione e controllo, di voler urgentemente disporre, anche per il tramite del locale nucleo operativo dei Nas, tutte le opportune verifiche di conformità alle vigenti normative in materia di livelli essenziali di assistenza (Lea), livelli essenziali di organizzazione (Leo) e di tutela della salute e della sicurezza nelle strutture ospedaliere e para-ospedaliere in cui ci si prende cura di pazienti affetti da SarsCov2 nel territorio della Puglia ed in particolare della città metropolitana di Bari".

I sindacati evidenziano un tasso di "mortalità e letalità superiore ad altre Regioni", denunciando "confusione totale sulla gestione della vaccinazione".

"La pandemia sta travolgendo non solo la popolazione pugliese ma anche e soprattutto la macchina organizzativa dell'Assessorato alla Salute e del Dipartimento Salute della Regione evidenziando, in maniera netta, la scarsa considerazione dell'evoluzione pandemica dal marzo scorso e l'assente progettualità sulle strutture da dedicare alla nuova ondata e, soprattutto, sul personale sanitario da reclutare per la gestione emergenziale": questa l’analisi dei sindacati pugliesi dei medici.