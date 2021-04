L'arancione è lontano: Puglia in zona rossa almeno per un'altra settimana

L'Rt, l'indice che misura l'accelerazione dei contagi, è sceso sotto quota 1. Ma l'incidenza settimanale dei contagi è di 260 casi ogni 100mila abitanti (quindi oltre la soglia critica fissata a quota 250) e la pressione sul sistema sanitario è ancora molto forte. Per questo motivo la Puglia resta ancora zona rossa almeno per un'altra settimana. La conferma arriva dalla cabina di regia nazionale dopo la valutazione dei dati della nostra regione. Tra questi, pesa il 47% dei posti letto occupato in terapia intensiva. La misura della zona rossa è in vigore ormai dal 15 marzo scorso.