Recisi tre alberi in via Paolo Scoppio. I volontari: “Li ripianteremo”

Sono stati recisi per mano di ignoti tre alberi inclusi nel progetto “Un albero per ogni nato”, che erano stai piantumati nell’area verde in via Paolo Scoppio.

Lo comunicano con profondo rammarico i volontari del movimento VogliAMO Bitonto Pulita e dell’associazione Mowgli. “Provvederemo subito a ripiantare ulteriori alberi – fanno sapere – e ci riserviamo di prendere i provvedimenti del caso in merito a quanto accaduto presso gli organi di polizia”.

“Se le nostre azioni o parole infastidiscono qualche pseudo potentato locale – ribadiscono – sappiano costoro che non ci arrenderemo. Sappiano che analogamente determinati sono i nostri sostenitori. Sappiano, infine, che la bontà d'animo di chi lotta per i propri ideali non può conoscere fatica, stanchezza o abiura. Con determinazione continueremo il nostro percorso a difesa dell'ambiente e della città”.