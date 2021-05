Riaprono i parchi in città

Riaprono oggi i parchi di via Urbano, via Turati, via Togliatti e via senatore Masciale. Lo dispone l’ordinanza firmata ieri dal sindaco, “fatte salve le norme di distanziamento e rispetto delle misure anti contagio”.

Restano dunque in vigore il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina dai sei anni in su, l’obbligo – per gli adulti – di accompagnare i bambini e di aver cura della pulizia delle loro mani e degli oggetti utilizzati per il gioco.

La villa comunale, aperta solo dalle 6 alle 9, riaprirà invece regolarmente a partire da sabato.