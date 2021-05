Impatto con un trattore, motociclista 16enne in prognosi riservata

Un 16enne di Bitonto è in prognosi riservata, dopo essere stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri sulla provinciale Molfetta-Bitonto.

Il ragazzo, in sella alla sua KTM 125, avrebbe perso il controllo della moto andando a scontrarsi con un trattore. Nella caduta, dopo l’impatto violentissimo, avrebbe riportato ferite gravi e perso molto sangue.

In corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia locale di Giovinazzo. I mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro per procedere con le indagini.

Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore in entrambi i sensi di marcia.