Auto a fuoco sull'A 14, coppia di bitontini salva per miracolo

Esperienza drammatica per una coppia di Bitonto, diretta in auto a Larino. La vettura, una Ford Focus alimentata a gasolio, è andata a fuoco ieri poco dopo mezzogiorno, sull’autostrada A14 all’altezza dello svincolo per Termoli.

In pochi attimi si è sviluppato il rogo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno trovato l’auto al casello completamente invasa da fumo e fiamme, facendo appena in tempo a spegnerle.

In salvo ma sotto choc i due occupanti.