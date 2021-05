Coprifuoco alle 24 dal 7 giugno. Da questo weekend riaprono i centri commerciali

Nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri sera sono stati decisi i provvedimenti in tema di allentamento delle misure restrittive per il contrasto alla pandemia. Provvedimenti che erano stati anticipati dal premier Mario Draghi nel corso della riunione della Cabina di Regia tenuta nel pomeriggio.

Cosa cambia

• Entro fine mese posticipo del coprifuoco alle 23; dal 7 giugno alle 24; dal 21 giugno superamento totale.

• Dal 1° giugno in ristoranti, bar e pizzerie sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo.

• Riapertura dal 22 maggio degli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, nelle giornate festive e prefestive;

• Dal 1° giugno tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna) entreranno in zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina e distanziamento), ma non si applica il coprifuoco.

• Riapertura delle palestre dal 24 maggio, e delle piscine al chiuso dal 1° luglio. L'apertura dei parchi tematici è prevista il 15 giugno.

• Ripartenza dei matrimoni dal 15 giugno ma con il "green pass", ossia la certificazione di vaccinazione o tampone per i partecipanti.