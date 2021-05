Clean up nella zona artigianale Copyright: 2hands Bitonto

857 chili di rifiuti raccolti: è il risultato del clean up di domenica scorsa nella zona artigianale di Bitonto. Nello specifico: 772,1 chili di indifferenziata, 66,5 chili di vetro e 18 di plastica.

Quaranta ragazzi, volontari dell’associazione ambientalista 2hands, si sono dati appuntamento alle 9.30 sul viale delle Nazioni, hanno lasciato in custodia le loro bici nel parcheggio dell’azienda Gary srl, grazie alla disponibilità del titolare Pino Verriello, e si sono dati da fare – “armati” di guanti e buona volontà – per ripulire una delle zone di Bitonto più aggredite dall’inciviltà, discarica abusiva di penumatici, mobilio e sanitari dismessi, rottami e spazzatura di ogni tipo.

I bustoni per la raccolta sono stati forniti dall’azienda Non solo carta e dalla Sanb, i cui operatori li hanno poi presi in consegna.

I volontari hanno ricevuto il plauso del presidente del Comitato Zona Artigianale, Vincenzo Marinelli.

L’attività si è svolta in concomitanza con i clean up dell’associazione 2hands in altre città: a Bari sulla spiaggia di Pane e pomodoro, a Gravina nel Parco Grottesolagne.