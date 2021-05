Covid, a Bitonto 23 nuovi casi tra il 17 e il 23 maggio

Anche questa settimana il report dell’ASL Bari segnala un raffreddamento della curva dei contagi in tutta la provincia. Per Bitonto, che pure abbandona la fascia cromatica più favorevole nella classificazione dei 41 Comuni baresi, il dato più significativo è relativo all’incidenza settimanale che scende sotto la fatidica soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti.

Nuovi casi e incidenza settimanali

Calano del 39,1% i nuovi casi registrati: nella settimana 17-23 maggio sono stati 511 (328 in meno rispetto al precedente dato consolidato); l’incidenza settimanale (rapporto tra nuovi casi e popolazione) si attesta a 41,5 nuovi casi ogni 100mila abitanti (68,2 il precedente dato consolidato).

A Bitonto nel periodo in considerazione sono stati diagnosticati 23 nuovi casi positivi con una contrazione del 30,3% rispetto al dato consolidato di sette giorni orsono (33). L’incidenza settimanale passa da 62,8 (dato consolidato) a 43,8 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

I valori della variazione percentuale di nuovi casi e dell’incidenza su base settimanale sono entrambi maggiori di quelli della provincia complessivamente considerata; ciò porta, anche se di stretta misura, la città in una sorta di fascia rosa rafforzata a ridosso della fascia rossa, che comprende 8 comuni. Il raggruppamento in verde è sempre il più numeroso con ben 17 centri, di cui 8 con zero casi diagnosticati nella settimana di riferimento.

Sono 9 i comuni in fascia gialla (hanno variazione percentuale maggiore e incidenza inferiore alla media provinciale), e 6 quelli in fascia rosa (combinano una variazione percentuale più bassa ad un’incidenza settimanale più alta). (Nel grafico allegato l’immagine con la nuova situazione provinciale).

Decessi

Un solo decesso registrato negli ultimi sette giorni, che porta il totale delle persone scomparse a causa del virus nel mese di maggio a quota 8 (5 uomini e 3 donne), per tre quarti concentrati nelle classi di età 70-79 anni e 80-89 anni.

Positivi in isolamento domiciliare e in isolamento fiduciario

Il rapporto della Prefettura di Bari, aggiornato al 27 maggio, segnala 115 positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi): 105 residenti a Bitonto, 3 a Mariotto e 7 a Palombaio.

Diminuisce ancora il numero dei residenti in isolamento fiduciario: sono 26 (21 negativi al test e 5 in attesa di effettuare il tampone).

Vaccinazioni

Sul fronte vaccini la campagna segna al 27 maggio un totale di 28.350 dosi somministrate a cittadini con residenza a Bitonto. La prima dose di vaccino è andata a 20.114 bitontini, ovvero al 43,5% della popolazione target (a partire dai 16 anni di età); in 8.236 gli immunizzati con la doppia dose (909 negli ultimi sette giorni).

“I dati del nuovo report settimanale – commenta il vicesindaco Rino Mangini – confermano un trend positivo con numeri che continuano a calare. Rispetto al resto della provincia di Bari il miglioramento dei nostri dati è meno accentuato ed è per questo quanto mai importante insistere con il rispetto delle norme basilari (distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina e igiene delle mani) per non vanificare questa fase decisiva per l’uscita dal lungo incubo del Covid”.