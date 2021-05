Si faceva pagare farmaci salvavita gratuiti, arrestato oncologo bitontino

Giuseppe Rizzi, medico oncologo bitontino in servizio fino a circo un anno fa all'Istituto Giovanni Paolo II di Bari, è stato arrestato ieri dai Carabinieri.

Si sarebbe fatto pagare oltre 130mila euro da un paziente, poi deceduto, per somministrargli farmaci oncologici salvavita, che in realtà erano gratuiti.

A Rizzi, che si trova agli arresti domiciliari, il pm Marcello Quercia contesta il reato di concussione aggravata e continuata in concorso con la compagna, l'avvocata Maria Antonietta Sancipriani.

Oltre alla misura cautelare, nei confronti del medico i Carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente del valore di 136mila euro. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato reperti archeologici e denaro contante per oltre 1,9 milioni di euro, nascosto in buste e scatole per scarpe.

I fatti risalgono al periodo tra dicembre 2018 e dicembre 2019. L'indagine è partita dalla denuncia dei familiari del paziente, a seguito della sua morte. Rizzi, all'epoca dirigente nel dipartimento di Oncologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari (da cui è stato licenziato a marzo scorso), anche in orario di servizio, avrebbe eseguito al paziente iniezioni di un farmaco oncologico salvavita gratuito, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, costringendolo a versargli ingenti somme di denaro ed altre utilità. Le somministrazioni sarebbero avvenute sia nella struttura ospedaliera sia nella sede del patronato Caf gestito dalla compagna anch’ella indagata, adibito illegalmente ad ambulatorio medico.

L'Istituto Tumori ha licenziato l’oncologo bitontino a marzo scorso "con licenziamento disciplinare senza preavviso proprio a causa dei comportamenti posti in essere nei confronti di un paziente oncologico e dei suoi familiari". Lo rende noto il commissario straordinario dell'istituto, Alessandro Delle Donne, che esprime "un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per l'attività di indagine svolta, che ha permesso di accertare, anche nelle sedi giudiziarie, un fatto gravissimo, potenzialmente idoneo a gettare discredito sull'immagine dell'Istituto".

La vittima

Ottavio Gaggiotti, ex bancario foggiano, è morto per cancro a febbraio 2020. I suoi incontri con Rizzi sono stati registrati dal figlio, che dopo la morte del padre ha consegnato agli investigatori gli screenshot di conversazioni whatsapp e registrazioni audio e video che documentano le consegne del denaro.

Dal 22 dicembre 2018 al 15 giugno 2019 sarebbero state consegnate a Rizzi 54 mazzette per complessivi 127.600 euro, corrispondenti a 103 somministrazioni di un farmaco che il medico definiva "miracoloso": 900 euro a iniezione, più il compenso per il professionista da 400 a 700 euro a visita. Le consegne del denaro avvenivano quasi sempre nella stanza del medico in ospedale a Bari, con la porta chiusa a chiave e le tapparelle abbassate per evitare sguardi indiscreti.