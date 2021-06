La beffa dell’open day all’hub vaccinale di Bitonto

Delusione e rabbia fra i tanti over 40 che questa mattina si sono presentati all’hub vaccinale nella scuola media Rutigliano, a Bitonto, per farsi somministrare il vaccino monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson.

L’ASL Bari aveva annunciato ieri un open day rivolto a tutti gli ultraquarantenni, anche senza prenotazione, con la possibilità di accedere a sportello.

In molti hanno risposto all’invito, per potersi immunizzare con una sola somministrazione. Era stata comunicata la possibilità di presentarsi all’hub di Bitonto dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 19, ma poco dopo le 9 di questa mattina l’amara sorpresa: dosi solo per i primi 100 arrivati, e stop.

Disappunto e proteste da parte dei tanti esclusi, invogliati a vaccinarsi da un annuncio in pompa magna, smentito però dai fatti. Perché se è vero che il comunicato dell’ASL riportava che le vaccinazioni sarebbero state effettuate fino ad esaurimento delle dosi, non specificava però che il numero delle fiale disponibili fosse così esiguo.