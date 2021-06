Voragine in via Caprera, zona interdetta al traffico

Una voragine si è aperta nell’asfalto in via Caprera, nel primo pomeriggio di oggi, per fortuna senza conseguenze, nel tratto fra via Traetta e via Marsala, a pochi passi dal Commissariato di Polizia. Una strada di grande passaggio, che conduce dal centro verso porta La Maya e l'istituto Maria Cristina.

Non risulta che vi siano persone o mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la polizia locale, per bloccare il traffico e mettere in sicurezza la zona.