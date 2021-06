Cedimento asfalto in via Caprera, divieto di circolazione sino a fine lavori

A seguito del cedimento di parte del tratto di carreggiata di via Caprera, tra piazza Castello e via Marsala, avvenuto venerdì scorso, è stato istituito il “divieto di circolazione e sosta per tutti i tipi di veicoli, nella parte di arteria delimitata da apposito transennamento, sino al termine dei lavori di ripristino del tratto interessato dal cedimento”.

Lo dispone l’ordinanza n. 393 dell’11 giugno scorso, a firma del responsabile del servizio di polizia locale, Gaetano Paciullo, “al fine di evitare danni a persone e cose”.

È stato inoltre istituito un percorso alternativo per le linee extraurbane e urbane interessate dal transito in via Caprera: piazza Castello, via Volta, piazza Marconi, corso Vittorio Emanuele, via IV Novembre, via Urbano e percorso solito.