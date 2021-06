Ripetuti blackout ieri a Bitonto, dal pomeriggio fino a tarda sera.

Irregolarità nel flusso della corrente elettrica si sono verificate ad intermittenza, accompagnate dal suono molesto degli allarmi impazziti.



Non si tratta di una novità: ogni estate, quando le temperature si alzano e i climatizzatori entrano in funzione a pieno ritmo, si determina un sovraccarico che causa interruzioni di corrente, mettendo a rischio il funzionamento dei dispositivi elettrici domestici.

Il gran caldo esploso in questi giorni ha sicuramente innalzato i livelli dei consumi fino a far collassare la rete. Ma l’auspicio è che anche oggi non debba essere una giornata a corrente alternata, con tutti i disagi che ne conseguono.