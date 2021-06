Un solo nuovo contagio Covid in sette giorni a Bitonto

Nell’ultimo report diramato dall’ASL Bari, relativo alla settimana 14-20 giugno, a Bitonto si è registrato un solo nuovo contagio Covid. Salgono a 20 i Comuni baresi che non hanno registrato contagi e classificabili pertanto “Covid free”.

Nuovi casi e incidenza settimanali

Sono tornati in calo i nuovi casi Covid registrati nel territorio provinciale. Dopo la risalita della settimana precedente, nell’intervallo 14-20 giugno le nuove diagnosi sono state 99 (217 il dato consolidato di sette giorni prima), facendo segnare un brillante -54,4%. Torna a scendere anche il valore dell’incidenza settimanale: il rapporto tra nuovi casi e popolazione residente su base settimanale è a 8 nuovi casi ogni 100mila abitanti (17,6 il precedente dato consolidato). In tutta la provincia oltre il 70% dei comuni (29) registra un’incidenza settimanale inferiore alla soglia dei 10 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Ad un soffio dalla zona “Covid free” Bitonto. Solo 1 nuovo caso è stato registrato dall’Azienda Sanitaria Locale con una riduzione dell’80% rispetto ai 5 casi del periodo precedente. L’incidenza settimanale crolla e si attesta ad appena 1,9 casi ogni 100mila abitanti (35,4 il dato consolidato dei sette giorni precedenti).

Nel grafico della classificazione cromatica Bitonto resta in fascia verde insieme a Rutigliano, potendo vantare dati migliori rispetto a quelli del territorio provinciale nel suo complesso. Ben 20 i Comuni baresi “Covid free”, per i quali l’ASL non ha diagnosticato nuovi nella settimana 14-20 giugno. In fascia rossa rientrano 11 Comuni, per i quali nella settimana di riferimento variazione percentuale di nuovi casi e incidenza settimanale sono andati peggio rispetto al dato provinciale complessivo. Nella fascia gialla figurano 5 Comuni con variazione percentuale di nuovi casi più alta di quella provinciale; solo 3, infine, i Comuni in fascia rosa, avendo registrato un valore dell’incidenza settimanale maggiore di quella dell’intera provincia.

Decessi

Fermo a 2 il numero dei decessi Covid a Bitonto nel mese di giugno, che si avvia a diventare il periodo con il dato più basso da novembre per morti causa dalla pandemia.

Positivi in isolamento domiciliare e in isolamento fiduciario

L’aggiornamento al 25 giugno del report diffuso dalla Prefettura di Bari, segna un totale di 16 positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi): 15 residenti a Bitonto e 1 a Palombaio. Nessuna persona in isolamento fiduciario.

Vaccinazioni

Al 24 giugno il totale delle dosi somministrate a bitontini è di 44.684: salgono a 30.500 i residenti ai quali è stata somministrata la prima dose (unica per i vaccinati con Johnson&Johnson) per una copertura del target di popolazione dai 12 in su pari al 62,9% (66% considerando la popolazione dai 16 anni in su). Il numero degli immunizzati con doppia dose si attesta a 14.184 (1.693 le seconde dosi somministrate nell’ultima settimana).